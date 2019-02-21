ЄС звинуватив Туреччину у порушенні Європейської конвенції з прав людини
Про це йдеться у заяві речника Служби зовнішніх дій ЄС, яку оприлюднено на сайті цієї євроінституції, повідомляє "Укрінформ".
Обвинувальний акт, оголошений вчора для 16 затриманих, у тому числі Османа Кавалу, порушує питання щодо відповідності турецької судової влади міжнародним і європейським стандартам. Використання протестів в парку Ґезі у 2013 році для винесення пожиттєвого засудження не витримує критики, створює атмосферу остраху та не дозволяє мирних зібрань, зазначається у документі.
У заяві наголошується, що необґрунтовані арешти без належних доказів та засудження людей за реалізацію їхнього права на висловлювання та свободу зібрань створюють серйозні сумніви щодо того, чи поважають судові процеси у Туреччині принципи презумпції невинуватості та справедливого правосуддя.
"Засудження 18 лютого журналістів з газети "Cumhuriyet" суперечить принципам свободи слова та медіа, які є наріжним каменем будь-якого демократичного суспільства", - йдеться у повідомленні.
Речник Євросоюзу нагадує, що Туреччина підписала Європейську конвенцію з прав людини та як член Ради Європи зобов’язалася поважати принципи презумпції невинуватості та застосування системи досудового ув’язнення.
"Арешти журналістів, членів парламенту, правозахисників і науковців, часто без винесення обвинувачень, за реалізацію особистих та професійних прав на свободу висловлення не відповідають зобов’язанням Туреччини", - наголошується у документі.
Нагадаємо, що захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики Європейського союзу, йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ. Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.
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