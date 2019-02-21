ЄС звинуватив Туреччину у порушенні Європейської конвенції з прав людини

Обвинувальний акт, оголошений вчора для 16 затриманих, у тому числі Османа Кавалу

ЄС визнав дії Туреччини із судового переслідування учасників громадських протестів, арештів членів парламенту, науковців та журналістів, які висловлюють критику на адресу влади, як такі, що суперечать зобов’язанням країни у РЄ та Європейської конвенції з прав людини.

Про це йдеться у заяві речника Служби зовнішніх дій ЄС, яку оприлюднено на сайті цієї євроінституції, повідомляє "Укрінформ".

Обвинувальний акт, оголошений вчора для 16 затриманих, у тому числі Османа Кавалу, порушує питання щодо відповідності турецької судової влади міжнародним і європейським стандартам. Використання протестів в парку Ґезі у 2013 році для винесення пожиттєвого засудження не витримує критики, створює атмосферу остраху та не дозволяє мирних зібрань, зазначається у документі.

У заяві наголошується, що необґрунтовані арешти без належних доказів та засудження людей за реалізацію їхнього права на висловлювання та свободу зібрань створюють серйозні сумніви щодо того, чи поважають судові процеси у Туреччині принципи презумпції невинуватості та справедливого правосуддя.

"Засудження 18 лютого журналістів з газети "Cumhuriyet" суперечить принципам свободи слова та медіа, які є наріжним каменем будь-якого демократичного суспільства", - йдеться у повідомленні.

Речник Євросоюзу нагадує, що Туреччина підписала Європейську конвенцію з прав людини та як член Ради Європи зобов’язалася поважати принципи презумпції невинуватості та застосування системи досудового ув’язнення.

"Арешти журналістів, членів парламенту, правозахисників і науковців, часто без винесення обвинувачень, за реалізацію особистих та професійних прав на свободу висловлення не відповідають зобов’язанням Туреччини", - наголошується у документі.

Нагадаємо, що захист прав людини, демократії та верховенства закону залишається наріжним каменем зовнішньої політики Європейського союзу, йдеться в постанові, прийнятій у понеділок на Раді ЄС із закордонних справ. Російська Федерація п'ять разів у різному контексті згадується серед держав, що систематично порушують принципи демократії та права людини.