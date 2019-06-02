ЄСПЛ скасував розгляд справи "Україна проти Росії", призначений на 27 лютого

Європейський суд з прав людини скасував розгляд справи "Україна проти Росії", який попередньо був призначений на 27 лютого.

Про це повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина. За його словами, також поки невідомі причини скасування розгляду справи 27 ютого, інформує "Громадське".

Факт перенесення засідання підтвердили і на сайті ЄСПЛ.

Джерела "Європейської правди" повідомили: рішення про таке перенесення за настільки короткий час до засідання є безпрецедентним. Ще в п’ятницю, 1 лютого, ЄСПЛ підтверджував намір заслухати цю справу і навіть відкрив акредитацію журналістів.

27 лютого ЄСПЛ мав на відкритому засіданні розглянути питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму до анексії, підтвердженої рішенням Держдуми РФ, а також питання порушення прав людини у Криму.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.