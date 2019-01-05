ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити опозиційній активістці понад 15 тис. євро
Суд визнав Росію винною в порушенні п'яти статей Європейської конвенції з прав людини. Дмитрієвій присудили компенсацію моральної та матеріальної шкоди на суму 12 649 євро. Ще 2650 євро РФ повинна компенсувати за послуги двох адвокатів активістки, повідомляє "Європейська правда".
Дмитрієва була організатором неузгодженої акції "Він вам не Дімон" в Казані 26 березня 2017. Районний суд в Казані визнав відмову влади узгоджувати мітинг незаконним. За день до проведення акції поліція склала на Дмитрієву протокол за заклик до участі в акції через соцмережу.
Після проведення акції Дмитрієву затримали. На неї склали ще два протоколи - за непокору вимозі співробітника поліції і порушення порядку організації мітингу. Активістку оштрафували на 11 000 рублів і 20 годин обов'язкових робіт.
Нагадаємо, що ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити понад €22 тис Навальному за його арешт.
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