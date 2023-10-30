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ЄЦБ тисне на банки, щоб ті послабили зв'язки з росією

30 жовтня 2023, 13:35
ЄЦБ тисне на банки, щоб ті послабили зв'язки з росією
Фото: gulfnews.com
Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує тинути на банки з метою послаблення зв'язків з росією.

ЄБЦ знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку", - заявив голова ЄЦБ Андреа Енріа. 

Він додав, що вони визнають, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в росії, що не завжди легко. 

До прикладу, банк Raiffeisen Bank International після тиску австрійських інвесторів та Європейського центробанку заявив, що планує продати або відокремитися від російського бізнесу.

 

РосіяЄЦБЄвропейський центральний банк

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