ЄЦБ тисне на банки, щоб ті послабили зв'язки з росією
ЄБЦ знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку", - заявив голова ЄЦБ Андреа Енріа.
Він додав, що вони визнають, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в росії, що не завжди легко.
До прикладу, банк Raiffeisen Bank International після тиску австрійських інвесторів та Європейського центробанку заявив, що планує продати або відокремитися від російського бізнесу.