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Raiffeisen планує продати російський бізнес

30 березня 2023, 15:33
Raiffeisen планує продати російський бізнес
Банк Raiffeisen Bank International після тиску австрійських інвесторів та Європейського центробанку заявив, що планує продати або відокремитися від російського бізнесу.

Таку заяву зробили сьогодні в банку. 

Про це йдеться на сайті Raiffeisen.

"Raiffeisen продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами", – зазначається в заяві. 

У Raiffeisen додали, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність у росії.

"Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в росії", – йдеться в повідомленні.

Раніше Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес в росії.

Минулого тижня НАЗК внесло банк Raiffeisen до переліку спонсорів війни.

Raiffeisenзаява

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