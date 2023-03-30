Raiffeisen планує продати російський бізнес

Банк Raiffeisen Bank International після тиску австрійських інвесторів та Європейського центробанку заявив, що планує продати або відокремитися від російського бізнесу.

Таку заяву зробили сьогодні в банку.

Про це йдеться на сайті Raiffeisen.

"Raiffeisen продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами", – зазначається в заяві.

У Raiffeisen додали, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність у росії.

"Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в росії", – йдеться в повідомленні.

Раніше Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес в росії.

Минулого тижня НАЗК внесло банк Raiffeisen до переліку спонсорів війни.