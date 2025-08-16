Євросоюз оприлюднив заяву після саміту на Алясці: наголос на гарантіях безпеки Україні

ЄС жорстко окреслив "червоні лінії" після переговорів Трампа і путіна

Лідери Європейського Союзу привітали зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні, але наголосили на необхідності надання Україні "залізобетонних гарантій безпеки".

Відповідна заява була опублікована на сайті Ради ЄС у суботу, 16 серпня.

Документ підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

У документі зазначається, що президент Трамп наголосив: «Немає угоди, поки не буде угоди», і підкреслив необхідність продовження переговорного процесу, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, зустріч із яким вже запланована.

"Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи-, - йдеться у заяві.

Європейські лідери підкреслили, що Україна потребує надійних та міцних гарантій безпеки:

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати такі гарантії. Коаліція країн, готових долучитися, має відігравати активну роль у цьому процесі. Не повинно бути жодних обмежень щодо збройних сил України чи її міжнародного співробітництва. росія не має права вето на вступ України до ЄС і НАТО", - наголошується в документі.

Окремо вказано, що лише Україна має право ухвалювати рішення щодо своєї території, а міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силовим шляхом.

"Підтримка України триватиме для зміцнення її позицій, досягнення припинення бойових дій і встановлення справедливого та тривалого миру", - йдеться у заяві.

ЄС також підтвердив готовність зберігати тиск на Росію доти, доки триватиме збройна агресія:

"Ми продовжимо посилювати санкції та інші економічні заходи проти воєнної економіки рф аж до моменту встановлення справедливого й стійкого миру".

"Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у зусиллях досягти миру, який гарантуватиме її безпеку та захищатиме стратегічні інтереси Європи", - зазначили в Раді.