Білий дім: Трамп сьогодні планує виступити із новою заявою
02 вересня 2025, 11:03
Фото: Yahoo Finanzas
Деталі теми поки не розкриваються.
У вівторок, 2 вересня, президент США Дональд Трамп планує виступити із новою заявою з Овального кабінету Білого дому.
Про це пише видання Roll Call, що спеціалізується на новинах про Конгрес.
За розкладом, виступ Трампа відбудеться о 21:00 за київським часом.
Поки що не відомо, яку тему він порушить у своїй заяві.
Раніше міністр фінансів США заявив, що Трамп готовий діяти жорстко щодо росії.