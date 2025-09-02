Білий дім: Трамп сьогодні планує виступити із новою заявою

Деталі теми поки не розкриваються.

У вівторок, 2 вересня, президент США Дональд Трамп планує виступити із новою заявою з Овального кабінету Білого дому.

Про це пише видання Roll Call, що спеціалізується на новинах про Конгрес.

За розкладом, виступ Трампа відбудеться о 21:00 за київським часом.

Поки що не відомо, яку тему він порушить у своїй заяві.

Раніше міністр фінансів США заявив, що Трамп готовий діяти жорстко щодо росії.