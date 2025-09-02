Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп готовий діяти жорстко щодо росії – Бессент

02 вересня 2025, 08:41
Трамп готовий діяти жорстко щодо росії – Бессент
Фото: з відкритих джерел
За словами міністра фінансів США, на столі президента Трампа - весь спектр санкційних варіантів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа готова до рішучих дій у відповідь на останні агресивні кроки кремля, які суперечать заявам москви про наміри досягти миру. 

Про це він повідомив в ефірі Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо можливих санкцій, Бессент наголосив, що всі варіанти наразі перебувають у процесі активного розгляду. За його словами, попри попередні дипломатичні ініціативи, зокрема історичні переговори в Анкориджі та візити європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського до Вашингтона  президент рф Володимир путін продовжує ескалацію.

"Замість кроків до миру, російський лідер посилив атаки на Україну, використовуючи найжорстокіші й найогидніші методи", - зазначив міністр.

Він додав, що саме тому вважає, що для президента Трампа всі варіанти можливі. І ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. 

Окремо Бессента запитали про економічні відносини між США та Індією в контексті митної політики. Він прокоментував нещодавнє рішення адміністрації Трампа щодо запровадження тарифів на імпорт російської нафти, що надходить до Індії, аргументуючи це її внеском у фінансування війни проти України.

Бессент висловив оптимізм щодо можливого врегулювання торговельних суперечок, зауваживши, що Індія не є ключовим гравцем у схемах перепродажу російських енергоресурсів, які підтримують воєнну машину рф.

 
