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Євробачення-2022 пройде в Турині - ЗМІ

Державна телекомпанія RAI найближчим часом оголосить, що Турин випередив Мілан, Болонью, Ріміні та Пезаро в перегонах на право проведення заходу
Пісенний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в італійському Турині.
Євробачення-2022 пройде в Турині - ЗМІ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела. 
 
Як повідомляється, державна телекомпанія RAI найближчим часом оголосить, що Турин випередив Мілан, Болонью, Ріміні та Пезаро в перегонах на право проведення заходу.
 
Переможцем Євробачення-2021 стала італійська група Måneskin з піснею Zitti e buoni, тим самим група виборола право проведення конкурсу в 2022 році в своїй країні.
 
Україна увійшла в п'ятірку лідерів конкурсу, представляла країну група Go_A.
 
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08 10 2021 15:08
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