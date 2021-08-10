ВІДПОЧИНОК НОВИНИПісенний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в італійському Турині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євробачення-2022 пройде в Турині - ЗМІ
Державна телекомпанія RAI найближчим часом оголосить, що Турин випередив Мілан, Болонью, Ріміні та Пезаро в перегонах на право проведення заходу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.
Як повідомляється, державна телекомпанія RAI найближчим часом оголосить, що Турин випередив Мілан, Болонью, Ріміні та Пезаро в перегонах на право проведення заходу.
Переможцем Євробачення-2021 стала італійська група Måneskin з піснею Zitti e buoni, тим самим група виборола право проведення конкурсу в 2022 році в своїй країні.
Україна увійшла в п'ятірку лідерів конкурсу, представляла країну група Go_A.
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08 10 2021 15:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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