Пісня "Шум" гурту Go_A стала найпопулярнішою у Spotify
Про свій успіх учасники гурту поділилися на сторінці в Instagram, написавши, що продовжують шуміти. Рейтинг, у який потрапили українці, оновлюється кожної доби, повідомляє "Громадське". Лише вчора, 25 травня, Go_A був на другому місці.
Пісня українського гурту Go_A "Шум" очолила рейтинг найпопулярніших треків Spotify
Фото: Скриншот
Також "Шум" опинився на 85 місці у глобальному рейтингу Spotify.
Крім того, за даними сайту KWORB, який відстежує музичні чарти, українська пісня посіла четверте місце у європейському рейтингу iTunes, а також 10 - у світовому рейтингу.
Також пісня Go_A потрапила у рейтинги Apple Music у різних країнах. Наприклад, в Литві "Шум" на 4-му місці, в Естонії на 6-му місці, у Нідерландах на 7-му місці, на Мальті на 8-му місці, в Азербайджані на 9-му місці, на 10-му у Фінляндії. У Німеччині, Чехії, Данії, Латвії, Білорусі та інших країнах-учасницях "Євробачення" пісня українського гурту теж потрапила у рейтинг, але не на перші місця.
Цікаво, що в українському рейтингу Apple Music "Шум" на 6-му місці.
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5
- ФОТО У Канаді знайшли пляшку з листом, який могла скинути з "Титаніка" 12-річна пасажирка
- ФОТО У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"