Пісня "Шум" гурту Go_A стала найпопулярнішою у Spotify

Композиція також потрапила у чарти iTunes і Apple Music

Пісня українського гурту Go_A "Шум" після Євробачення очолила рейтинг найпопулярніших треків на сервісі Spotify. Переможці пісенного конкурсу, італійський гурт Maneskin, посідає 4 місце в рейтингу.

Про свій успіх учасники гурту поділилися на сторінці в Instagram, написавши, що продовжують шуміти. Рейтинг, у який потрапили українці, оновлюється кожної доби, повідомляє "Громадське". Лише вчора, 25 травня, Go_A був на другому місці.

Пісня українського гурту Go_A "Шум" очолила рейтинг найпопулярніших треків Spotify

Фото: Скриншот

Також "Шум" опинився на 85 місці у глобальному рейтингу Spotify.

Крім того, за даними сайту KWORB, який відстежує музичні чарти, українська пісня посіла четверте місце у європейському рейтингу iTunes, а також 10 - у світовому рейтингу.

Також пісня Go_A потрапила у рейтинги Apple Music у різних країнах. Наприклад, в Литві "Шум" на 4-му місці, в Естонії на 6-му місці, у Нідерландах на 7-му місці, на Мальті на 8-му місці, в Азербайджані на 9-му місці, на 10-му у Фінляндії. У Німеччині, Чехії, Данії, Латвії, Білорусі та інших країнах-учасницях "Євробачення" пісня українського гурту теж потрапила у рейтинг, але не на перші місця.

Цікаво, що в українському рейтингу Apple Music "Шум" на 6-му місці.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5