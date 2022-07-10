CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу і дісталася представникам України, але традиції організації конкурсу порушила повномасштабна війна РФ. Наразі було визначено місто, де проведуть захід – ним став Ліверпуль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євробачення 2023: Ліверпуль обіграв Глазго та став господарем пісенного конкурсу
Фото: з вільного доступу
Таке рішення було оголошено 7 жовтня після обговорень між двома заявками, повідомили на сайті національного мовника Британії.
Так, це місто "вирвало" право проводити конкурс у Глазго, свого конкурента. Так, спочатку називалися 20 можливих міст-організаторів, і це число пізніше було скорочено до двох.
Захід у Ліверпулі буде проведено на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".
Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - низка готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона.
Євробачення 2023 року має відбутися у травні наступного року.
Нагадаємо, що Британія вже 8 разів брала Євробачення. Востаннє шоу проводили у Бірмінгемі 1998 року.
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07 10 2022 21:43 МЕДІА
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