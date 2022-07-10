Євробачення 2023: Ліверпуль обіграв Глазго та став господарем пісенного конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу і дісталася представникам України, але традиції організації конкурсу порушила повномасштабна війна РФ. Наразі було визначено місто, де проведуть захід – ним став Ліверпуль.

Таке рішення було оголошено 7 жовтня після обговорень між двома заявками, повідомили на сайті національного мовника Британії.

Так, це місто "вирвало" право проводити конкурс у Глазго, свого конкурента. Так, спочатку називалися 20 можливих міст-організаторів, і це число пізніше було скорочено до двох.

Захід у Ліверпулі буде проведено на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".

Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - низка готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона.

Євробачення 2023 року має відбутися у травні наступного року.



Нагадаємо, що Британія вже 8 разів брала Євробачення. Востаннє шоу проводили у Бірмінгемі 1998 року.