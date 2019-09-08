Євробачення: назвали дату, коли оберуть місто-"господаря" конкурсу
"У п’ятницю, 30 серпня, стане відомим нідерландське місто, яке прийме в себе Євробачення-2020. Наразі є 2 претенденти – Маастрихт та Роттердам", - повідомляє "Укрінформ".
Цієї п’ятниці представники двох міст надали додаткову інформацію та відповіли на запитання організаторів щодо їхніх заявок. Всі ці дані будуть ретельно перевірятися провідними мовними компаніями НВО, AVROTROS і NOS. Потім вони обговорять свої висновки з Європейським мовним союзом, перш ніж буде ухвалено остаточне рішення про те, яке місто прийматиме конкурс "Євробачення" наступного року.
Слід зазначити, що столиця Нідерландів Амстердам відмовилася приймати Євробачення. Як повідомлялося, після перемоги Дункана Лоуренса в музичному конкурсі цього року стало відомо, що Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах.
Нагадаємо, що Амстердам відмовився проводити Євробачення в 2020 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн