Євробачення: назвали дату, коли оберуть місто-"господаря" конкурсу

Нідерландські міста Роттердам та Маастрихт наразі змагаються за право прийняти в себе пісенний конкурс Євробачення-2020 - приймаюче місто буде оголошено 30 серпня.

"У п’ятницю, 30 серпня, стане відомим нідерландське місто, яке прийме в себе Євробачення-2020. Наразі є 2 претенденти – Маастрихт та Роттердам", - повідомляє "Укрінформ".

Цієї п’ятниці представники двох міст надали додаткову інформацію та відповіли на запитання організаторів щодо їхніх заявок. Всі ці дані будуть ретельно перевірятися провідними мовними компаніями НВО, AVROTROS і NOS. Потім вони обговорять свої висновки з Європейським мовним союзом, перш ніж буде ухвалено остаточне рішення про те, яке місто прийматиме конкурс "Євробачення" наступного року.

Слід зазначити, що столиця Нідерландів Амстердам відмовилася приймати Євробачення. Як повідомлялося, після перемоги Дункана Лоуренса в музичному конкурсі цього року стало відомо, що Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах.

Нагадаємо, що Амстердам відмовився проводити Євробачення в 2020 році.