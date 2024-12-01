Єврокомісія дала оцінку рішенню Грузії призупинити рух до Євросоюзу

Висока представниця ЄС Кая Каллас та нова європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розчарувались рішенням Тбілісі не продовжувати переговори про вступ до ЄС.

Спільну заяву Кос і Каллас опублікували в неділю, 1 грудня.

Від сьогодні вони почали перший день своєї роботи в Європейській комісії.

Політкині висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити рух до Євросоюзу.

Кос і Каллас наголосили, що цей крок знаменує "відхід від політики всіх попередніх грузинських урядів та європейських прагнень переважної більшості грузинського народу, закріплених у Конституції Грузії".

"Нагадуємо, що дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС вже в червні цього року, і що фінансова допомога від ЄС, яка безпосередньо йде на користь грузинській владі, наразі призупинена", – йдеться в заяві.

Також вони звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, і рішуче засудили насильство проти мітингарів.

"Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ", – написано в спільній заяві.

Єврокомісарка з питань розширення і топдипломатка ЄС додали, що чекають на фінальний звіт ОБСЄ стосовно парламентських виборів 26 жовтня та підтверджують підтримку грузинського народу і його вибору європейського майбутнього.

Нагадаємо, в Тбілісі та інших грузинських містах четверту добу тривають антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.