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Єврокомісія дала оцінку рішенню Грузії призупинити рух до Євросоюзу

01 грудня 2024, 20:13
Єврокомісія дала оцінку рішенню Грузії призупинити рух до Євросоюзу
Фото: Netgazeti

Висока представниця ЄС Кая Каллас та нова європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розчарувались рішенням Тбілісі не продовжувати переговори про вступ до ЄС.

Спільну заяву Кос і Каллас опублікували в неділю, 1 грудня. 

Від сьогодні вони почали перший день своєї роботи в Європейській комісії.

Політкині висловили жаль через рішення грузинської влади призупинити рух до Євросоюзу. 

Кос і Каллас наголосили, що цей крок знаменує "відхід від політики всіх попередніх грузинських урядів та європейських прагнень переважної більшості грузинського народу, закріплених у Конституції Грузії".

"Нагадуємо, що дії грузинської влади та відступ від демократії призвели до де-факто зупинки процесу вступу до ЄС вже в червні цього року, і що фінансова допомога від ЄС, яка безпосередньо йде на користь грузинській владі, наразі призупинена", – йдеться в заяві. 

Також вони звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, і рішуче засудили насильство проти мітингарів.

"Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ", – написано в спільній заяві.

Єврокомісарка з питань розширення і топдипломатка ЄС додали, що чекають на фінальний звіт ОБСЄ стосовно парламентських виборів 26 жовтня та підтверджують підтримку грузинського народу і його вибору європейського майбутнього.

Нагадаємо, в Тбілісі та інших грузинських містах четверту добу тривають антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Зранку, 1 грудня, ми писали, що під парламентом Грузії вуличні бої: президентка відмовляється йти з посади.
 
ЄвросоюзГрузіяпротести

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