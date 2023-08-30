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Єврокомісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених активів рф

30 серпня 2023, 09:57
Єврокомісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених активів рф
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання", – сказав Вігард.

Він нагадав, що лідери держав та урядів Євросоюзу обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня.

"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня", – додав речник.

За його словами, Єврокомісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами і наразі ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.

"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – сказав ВІганд.

Раніше Єврокомісія заявила, що росія спотворює історію та отруює дезінформацією.
ЄврокомісіяУкраїнаактиви рф

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