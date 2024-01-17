Єврокомісія готує проєкт переговорної рамки щодо вступу України
Документ має визначає принципи і процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.
Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, пише Європейська правда.
"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні", - заявила Пісонеро.
Вона додала, що Європейська комісія оцінює останні заходи, які були схвалені Верховною Радою, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла розпочати переговори про вступ з Євросоюзом.
Переговорні рамки складаються з чотирьох структурних частин: керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.
Хоча це все стала і однорідна структуру, проте переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.
Сьогодні ж глава Єврокомісії заявила про початок перевірки законодавства України.