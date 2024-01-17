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Єврокомісія готує проєкт переговорної рамки щодо вступу України

17 січня 2024, 15:52
Єврокомісія готує проєкт переговорної рамки щодо вступу України
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія почала готувати роботу над проєктом переговорної рамки для України.

Документ має визначає принципи і процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, пише Європейська правда.

"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні", - заявила Пісонеро.

Вона додала, що Європейська комісія оцінює останні заходи, які були схвалені Верховною Радою, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла розпочати переговори про вступ з Євросоюзом.

Переговорні рамки складаються з чотирьох структурних частин: керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Хоча це все стала і однорідна структуру, проте переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Сьогодні ж глава Єврокомісії заявила про початок перевірки законодавства України.

 

ЄврокомісіяУкраїнапереговориЄвросоюз

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