Єврокомісія готує проєкт переговорної рамки щодо вступу України

Європейська комісія почала готувати роботу над проєктом переговорної рамки для України.

Документ має визначає принципи і процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, пише Європейська правда.

"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні", - заявила Пісонеро.

Вона додала, що Європейська комісія оцінює останні заходи, які були схвалені Верховною Радою, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла розпочати переговори про вступ з Євросоюзом.

Переговорні рамки складаються з чотирьох структурних частин: керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Хоча це все стала і однорідна структуру, проте переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Сьогодні ж глава Єврокомісії заявила про початок перевірки законодавства України.