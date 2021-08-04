Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною

Наступний крок - внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення
У четвер 8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір, яка відома як угода про "відкрите небо".
Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною Фото: з вільних джерел

Про це повідомило представництво України в Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

Наступний крок - внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення.

"Укладення цієї угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - заявило представництво на своїй Facebook-сторінці.

Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу, додали у представництві.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - йдеться у повідомленні.

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана 11 лютого, але початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Читайте також: Німеччина вважає, що вихід РФ з договору про відкрите небо погіршить безпекову ситуацію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2021 17:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.