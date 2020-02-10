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Єврокомісія надала 720 млн євро на поєднання енергосистеми Балтії з рештою Європи

Більша частина коштів призначена для побудови інтерконектора у Балтійському морі
Проєкт, зокрема, допоможе втілити ідеї Балтійської декларації про морські вітрові електростанції (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), підписаної між Єврокомісією та вісьмома країнами-членами цього тижня.

Єврокомісія виділила 730 млн євро на об’єднання енергосистеми країн Балтії із мережею решти Європи.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Більша частина коштів призначена для побудови інтерконектора у Балтійському морі. 

"Цей визначний момент, що позначає завершення ізоляції балтійського енергоринку... Цей проєкт зменшить надмірну залежність регіону від єдиного джерела імпорту, гармонійно поєднавши його з мережею решти країн ЄС. Також це проєкт з орієнтиром на майбутнє, отому що нова підводна енергомережа зможе доставляти електроенергію з відновлюваних джерел до усіх країн, що мають вихід до Балтійського моря", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.   

Проєкт, зокрема, допоможе втілити ідеї Балтійської декларації про морські вітрові електростанції (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), підписаної між Єврокомісією та вісьмома країнами-членами цього тижня - Польщею, Німеччиною, Данією, Швецією, Фінляндією, Литвою, Латвією та Естонією. 

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02 10 2020 13:05
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