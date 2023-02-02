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ПОЛІТИКА

Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів – фон дер Ляєн

02 лютого 2023, 15:23
Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів – фон дер Ляєн
Фото: Главком
Європейська комісія передасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів. Також країну запрошено до енергетичної платформи, аби разом із Європою купувати газ.

Про це повідомляє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський. 

"Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх трьох тисяч, які надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ", – заявила президентка Єврокомісії. 

Вона додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність, після чого Україна і ЄС разом переживуть багато зим.

Нагадаємо, що сьогодні фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули з робочим візитом до Києва. Також до столиці приїхали більше десятка європейських посадовців.

допомогаУрсула фон дер Ляєн

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