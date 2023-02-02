Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів – фон дер Ляєн
Про це повідомляє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський.
"Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх трьох тисяч, які надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ", – заявила президентка Єврокомісії.
Вона додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність, після чого Україна і ЄС разом переживуть багато зим.
Нагадаємо, що сьогодні фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули з робочим візитом до Києва. Також до столиці приїхали більше десятка європейських посадовців.