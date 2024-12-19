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Єврокомісія надасть Україні кредит у €18,1 млрд

19 грудня 2024, 18:48
Єврокомісія надасть Україні кредит у €18,1 млрд
Фото: з вільного доступу
Перший транш надійде вже у січні.

Європейська комісія оголосила про рішення надати Києву макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде Україна отримає протягом 2025 року.

Про це повідомляє Єврокомісія.

"Європейська комісія вчора вирішила ухвалити рішення про надання Україні €18,1 мільярда макрофінансової допомоги. Кредит буде надаватися траншами протягом 2025 року, перший надійде Україні на початку січня", - йдеться в заяві.

Кошти стануть внеском ЄС в ініціативу G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України", яка охначає колективне надання кредиту у розмірі 45 мільярдів євро, який дасть змогу Україні покрити бюджетні та військові витрати, а також видатки на відновлення.

Ця ініціатива ERA є частиною Механізму співробітництва з кредитів для України. 

Його країна отримуватиме з російських суверенних активів, а також із добровільних внесків країн ЄС. 

Гроші будуть спрямувані для України для погашення основної суми та відсотків за кредитом країнам, які видали Україні позики за ініціативою ERA, включаючи надання макрофінансової допомоги.

Рішення про надання кредиту у 18,1 мільярда євро ЄК прийняла після висновку щодо виконання Україною всіх політичних передумов, погоджених для виділення коштів, які передбачають зобов’язання України у впровадженні ключових реформ у межах Українського фонду в бюджеті ЄС. 

У висновку йдеться щодо макрофінансової стабільності, реформ підприємств державної власності, реформ державного управління, енергетики, верховенство права і боротьба з корупцією, а до політичних передумов також належать зобов’язання України співпрацювати з ЄС у відновленні, відбудові та модернізації оборонної промисловості.

Крім того, вчора Україна отримала другий транш на €4,1 млрд від Євросоюзу.

 

Єврокомісіяпідтримка України

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