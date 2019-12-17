БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейська комісія назвала дату наступної тристоронньої зустрічі з приводу транзиту газу через Україну. Черговий раунд газових переговорів відбудеться в Брюсселі 19 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія назвала дату наступних переговорів про транзит газу через Україну
"Час послати позитивний сигнал ринкам і споживачам"
Фото: bond.org.uk
"З нетерпінням чекаю на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Час послати позитивний сигнал ринкам і споживачам", - йдеться в твітері Шевчовича, передає LB.ua.
Нагадаємо, що Після теракту у німецькому місті Галле Європейська комісія звернулася до усіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.
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