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Єврокомісія назвала дату наступних переговорів про транзит газу через Україну

"Час послати позитивний сигнал ринкам і споживачам"
Європейська комісія назвала дату наступної тристоронньої зустрічі з приводу транзиту газу через Україну. Черговий раунд газових переговорів відбудеться в Брюсселі 19 грудня.
Єврокомісія назвала дату наступних переговорів про транзит газу через Україну Фото: bond.org.uk

"З нетерпінням чекаю на наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні цього четверга, 19 грудня. Час послати позитивний сигнал ринкам і споживачам", - йдеться в твітері Шевчовича, передає LB.ua.

Нагадаємо, що Після теракту у німецькому місті Галле Європейська комісія звернулася до усіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.

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17 12 2019 13:40
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