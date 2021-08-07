Єврокомісія оштрафувала BMW і Volkswagen на 875 млн євро
Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".
Штраф накладено за "змову щодо технічних розробок в області очищення від оксидів азоту".
"Комісія наклала штраф у розмірі 875 189 000 євро. Компанія Daimler не була оштрафована, оскільки повідомила Комісії про існування змови. Всі сторони визнали свою причетність і погодилися врегулювати справу", - наголошується в заяві.
Єврокомісар Маргрет Вестагер, що відповідає за політику в області конкуренції, пояснила, що виробники автомобілів Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche володіють технологіями, що дозволяють знизити шкідливі викиди понад те, що потрібно за законом відповідно до стандартів викидів ЄС.
Але вони уникали конкуренції у використанні всього потенціалу цієї технології для очищення і застосовували її не більше, ніж це потрібно за законом.
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