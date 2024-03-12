Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС
Її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу, повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни-кандидатки.
Підготовлений Єврокомісією проєкт складається з таких частин:
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принципи, що регулюють переговори про вступ;
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суть переговорів;
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процедура переговорів.
Головна мета переговорів це прийняття Україною та Молдовою правової системи ЄС у повному обсязі і забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.
Пізніше остаточного ухвалення Євросоюзу проведе міжурядову конференцію з Україною та Молдовою, а вже тоді перемовини про вступ розпочнуться офіційно.