Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС

Європейська комісія підготувала переговорну рамку стосовно членства України і Молдови в Євросоюз.

Її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу, повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни-кандидатки.

Підготовлений Єврокомісією проєкт складається з таких частин:

принципи, що регулюють переговори про вступ;

суть переговорів;

процедура переговорів.

Головна мета переговорів це прийняття Україною та Молдовою правової системи ЄС у повному обсязі і забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.

Пізніше остаточного ухвалення Євросоюзу проведе міжурядову конференцію з Україною та Молдовою, а вже тоді перемовини про вступ розпочнуться офіційно.