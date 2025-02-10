Єврокомісія підкреслила важливість енергетичної незалежності від росії після війни в Україні

Водночас член Єврокомісії наголосив, що Європа має бути на 100% незалежна від енергоресурсів рф.

Війна в Україні показала, що країни Європи в енергетичному секторі мають бути повністю незалежні від росії. Оскільки енергетична політика - це політика безпеки.

Про це заявив член Єврокомісії Дан Йоргенсен, відповідальний за енергетику і житлове господарство, повідомляє LRT.

Під час пресконференції в Брюсселі, присвяченій захисту критичної енергетичної інфраструктури, Йоргенсен заявив, що сьогоднішня синхронізація країн Балтії з Європою створює умови для зниження цін на електроенергію в Європі. Йдеться про відключення Литви, Латвії та Естонії від енергосистеми рф і підключення цих країн до енергомережі ЄС.

"Синхронізація була успішно реалізована на 10 місяців - майже на рік раніше - раніше запланованого терміну.то було досягнуто завдяки наполегливій спільній роботі та відданості справі", - сказав він.

Водночас член Єврокомісії наголосив, що Європа має бути на 100% незалежна від енергоресурсів рф.

"Немає сумнівів, що енергетична політика - це також політика безпеки. На жаль, сьогодні ми перебуваємо в жахливій ситуації в Європі, де росія жорстоко напала на Україну. Це впливає на всіх нас. Насамперед, це показує, що ми маємо бути незалежними. Ми повинні бути на 100% незалежними від енергоресурсів з росії та її енергетичних систем", - пояснив Йоргенсен.

Також європейський чиновник додав, що сьогоднішній день, 9 лютого, є важливим не тільки для країн Балтії, а й для всієї Європи. Він підкреслив, що синхронізація принесе низку можливостей.

"1,2 млрд євро - це велика сума грошей. Але вони призначені для важливої мети для всіх нас. Синхронізація допоможе всьому регіону досягти більшої інтеграції енергетичних систем. Це полегшить декарбонізацію, дасть змогу стати більш конкурентоспроможними. Ми повинні прагнути до зниження цін на електроенергію, тому що це допоможе не тільки нашій промисловості, а й нашим домогосподарствам", - розповів член Єврокомісії.

Видання LRT додало, що загалом у проєкт синхронізації в країнах Балтії та Польщі інвестовано понад 1,6 млрд євро, з близько близько 1,2 млрд євро - це кошти, виділені з фондів Європейського союзу.