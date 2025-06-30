Єврокомісія підтримала обмеження доступу дітей до соцмереж

Остаточна версія рекомендацій ЄС щодо Акта про цифрові послуги (DSA) має бути опублікована протягом літа.

Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах Європейського Союзу.

Про це пише Politico.

У проєкті рекомендацій Єврокомісії, з якими ознайомилось Politico, йдеться про те, як платформи повинні впроваджувати положення Акта про цифрові послуги (DSA) щодо захисту неповнолітніх.

Там зокрема згадується можливість ухвалення на національному рівні законів, які встановлюють "мінімальний вік для доступу до певних продуктів або послуг" на онлайн-платформах, включно із соціальними мережами.

Додатково Єврокомісія хоче надати платформам більше гнучкості для перевірки віку користувачів – наприклад оцінювати вік замість вимоги його верифікації в окремих випадках, пише Politico.

Остаточна версія рекомендацій ЄС щодо Акта про цифрові послуги (DSA) має бути опублікована протягом літа.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж.

Нагадаємо, уряд Франції розглядає можливість надати соціальній мережі X статус порноплатформи, що автоматично заборонить дітям доступ до неї.