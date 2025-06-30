Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісія підтримала обмеження доступу дітей до соцмереж

30 червня 2025, 21:32
Єврокомісія підтримала обмеження доступу дітей до соцмереж
Фото: з відкритих джерел
Остаточна версія рекомендацій ЄС щодо Акта про цифрові послуги (DSA) має бути опублікована протягом літа.

Європейська комісія підтримала потенційне обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж в окремих державах Європейського Союзу.

Про це пише Politico.

У проєкті рекомендацій Єврокомісії, з якими ознайомилось Politico, йдеться про те, як платформи повинні впроваджувати положення Акта про цифрові послуги (DSA) щодо захисту неповнолітніх.

Там зокрема згадується можливість ухвалення на національному рівні законів, які встановлюють "мінімальний вік для доступу до певних продуктів або послуг" на онлайн-платформах, включно із соціальними мережами.

Додатково Єврокомісія хоче надати платформам більше гнучкості для перевірки віку користувачів – наприклад оцінювати вік замість вимоги його верифікації в окремих випадках, пише Politico.

Остаточна версія рекомендацій ЄС щодо Акта про цифрові послуги (DSA) має бути опублікована протягом літа.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж.

Нагадаємо, уряд Франції розглядає можливість надати соціальній мережі X статус порноплатформи, що автоматично заборонить дітям доступ до неї.

Єврокомісіядітисоцмережі

Останні матеріали

Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється