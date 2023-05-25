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Єврокомісія підтвердила заморозку російських €200 млрд

25 травня 2023, 16:18
Єврокомісія підтвердила заморозку російських €200 млрд
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу посилено працює над тим, аби кошти росії були використані в інтересах України.

Таку заяву сьогодні зробив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Про це пише Європейська правда.

Країни Європейського Союзу заморозили активи Центрального банку росії на загальну суму понад €200 млрд. 

"Згідно з десятим пакетом санкцій, оператори і держави-члени повинні були повідомити Єврокомісії про заморожені активи російського Центробанку. Контрольною датою було 12 травня. Держави-члени подали доповіді, і це становить понад 200 млрд євро заблокованих активів російського Центрального банку", – заявив європейський політик. 

Щодо використання заморожених коштів росії в інтересах України Віганд відповів: "Ми напружено працюємо над цим. Ми налаштовані рішуче. Ми хочемо, щоб росія оплатила завдані Україні збитки" і додав, що одним із варіантів, запропонованих державам-членам ЄС, є використання активів Центрального банку рф.

"Можна було б подумати про відсотки (з капіталу) тощо. Тривають обговорення в спеціальній робочій групі Ради ЄС, яка співпрацює зі шведським головуванням. Остання нарада відбулася вчора", – підсумував представник ЄК.

Також Рада Європейського Союзу продовжила безмитну торгівлю з Україною.
РосіяЄврокомісіязаморозила коштицентобанк

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