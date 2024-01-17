Єврокомісія планує продовжити безмитний режим торгівлі з Україною ще на рік

Європейська комісія, попри протести сусідніх країн, готує проєкт постанови про продовження до середини 2025 року безмитного режиму для українського експорту.

Про це міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський розказав в інтерв'ю Business Insider, пише Інтерфакс.

"Проблема негативних наслідків імпорту з України стає дедалі помітнішою в країнах не лише Східної, а й Західної Європи, і стосується дедалі ширшого спектра товарів, а не тільки зерна. Франція, Австрія та Німеччина говорять про загрозу ринкам зерна, птахівництва, фруктів і цукру. Ці країни говорять про необхідність відновлення тарифних квот, дію яких зараз призупинено за правилами ЄС", - заявив Секерський.

Він додав, що Польща підтримує ці вимоги. Але республіка звернулась до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі товари, але це було відхилено Єврокомісією.

Міністр сільського господарства Польщі вважає, що відкриття європейського ринку для української сільгосппродукції може "дестабілізувати не лише внутрішній ринок, але і європейський ринок в майбутньому.

"3/4 українського експорту зерна надходило до сусідніх з Україною країн, що спричинило серйозні ринкові збої", - сказав він.

За словами Секерського, це призвело до зниження закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію і одночасного зростання закупівельних цін на засоби виробництва.

І це все впливає на функціонування сільського господарства східноєвропейських країн загалом.

"Найближчим часом має намір зустрітися з єврокомісаром з торгівлі Валдісом Домбровскісом. Міністерство пропонуватиме включити до постанови Єврокомісії новий захисний механізм, що передбачає застосування регіональних обмежень, якщо ринкова проблема зачіпатиме не весь Євросоюз, а одну країну або регіон", - вважає польський міністр.

Секерський додав, що перші результати польсько-українських переговорів уже видно.

"Ми хочемо розробити спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, прийнятний для всіх учасників. Ми аналізуємо і проводимо внутрішні консультації, зокрема, щодо механізму ліцензування експорту сільгосппродукції до Польщі, запропонований українською стороною", - уточнив міністр.

На його думку, таке рішення, за відповідної підтримки з боку Єврокомісії могло б бути прийнятним.

Секерський вважає, що у Польщі є політична воля розвивати транзитну інфраструктуру для експорту української продукції.

"Ми працюватимемо над розвитком портової інфраструктури. Раніше, на жаль, значних заходів у цій сфері було мало. Тому, щоб упорядкувати і поліпшити можливості транзиту сільськогосподарської сировини з України, потрібно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної, складської інфраструктури", - підсумував міністр.

Він додав, що Польща розраховує на активнішу підтримку Європейської комісії та підтримку розвитку польської портової та залізничної інфраструктури за рахунок коштів Європейського Союзу.

"Для Польщі дуже важливо забезпечити правильне функціонування "коридорів солідарності", щоб експорт української сільськогосподарської сировини спрямовувався в ті регіони світу, які потребують українського зерна та продовольства", - сказав Секерський.

Він нагадав, що на частку польського коридору припадає приблизно 15-20% транспортування українського зерна "коридорами солідарності".