Єврокомісія почала процедуру проти Британії за невиконання угоди щодо Brexit

У разі ненадання Лондоном належного обґрунтування ЄС може накласти на Британію штраф

Єврокомісія в понеділок розпочала юридичну процедуру проти Британії після того, як Лондон в односторонньому порядку вирішив відкласти імплементацію домовленостей щодо Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

Зокрема, Європейська комісія надіслала сьогодні офіційний лист до Сполученого Королівства про порушення основних положень протоколу про Ірландію та Північну Ірландію, а також зобов'язань за угодою про Brexit.

Як зазначається, це знаменує собою початок офіційної юридичної процедури щодо Сполученого Королівства.

"Це вже вдруге за останні пів року уряд Британії порушує міжнародне право" - зазначили в ЄК.

"Односторонні рішення та порушення міжнародного права з боку Британії підривають довіру між нами. Британія повинна належним чином реалізувати домовленості, якщо ми хочемо досягти наших цілей. Тому сьогодні ми розпочинаємо юридичну процедуру. Я сподіваюся, що завдяки співпраці, прагматичному та конструктивному духу, який досі панував у нашій роботі над імплементацією угоди про Brexit, ми можемо вирішити ці питання в Спільному комітеті, не вдаючись до подальших правових засобів" – заявив віцепрезидент ЄК Марош Шефчович.

Це сталося через два місяці після того, як Британія підписала торгову угоду з ЄС та менш ніж через 14 місяців після підписання ширшої угоди про Brexit, частиною якої є Північноірландський протокол.

Єврокомісія дала Британії місяць на відповідь.

Зазначимо, що Європарламент вдруге відклав дату ратифікації нової угоди з Британією.