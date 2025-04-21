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Єврокомісія пообіцяла кращі умови торгівлі Україні

21 квітня 2025, 18:47
Єврокомісія пообіцяла кращі умови торгівлі Україні
Фото: з вільного доступу
Ухвалити такі рішення ЄК має до 5 червня цього року.

Український уряд спільно з Єврокомісією працює над тим, щоб уникнути повернення до режиму торгівлі, що діяв до 2022 року.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

В разі, якщо до 5 червня не буде ухвалене нове рішення ЄС, "за замовченням" відновиться дія положень Угоди про асоціацію, а це загрожує скороченням українського експорту до Євросоюзу.

Втрати для української економіки у такому випадку оцінюються у $1,5 млрд чи майже 4% від загального обсягу експорту. 

Але Європейська комісія заявляє, що підтримує збереження та покращення торговельного режиму. 

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що нові параметри торгівлі між Україною та ЄС будуть кращими, ніж ті, що діяли до 2022 року.

Аби досягти цього треба переглянути чинний режим вільної торгівлі,  відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію. 

Київ зазначає, що формат майбутньої домовленості – не принциповий. Проте головне це зберегти і посилити доступ українських товарів до європейського ринку.

"Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 – для нас принциповий результат, а не "шашечки", – заявили в уряді.

Ми також писали, що Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями для лібералізації торгівлі з Україною.

 

ЄврокомісіяторгівляУкраїна

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