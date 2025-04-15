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ПОЛІТИКА

Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями для лібералізації торгівлі з Україною

15 квітня 2025, 17:05
Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями для лібералізації торгівлі з Україною
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Метою цих змін є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів в Україні та ЄС.

Європейська комісія завершує підготовку нових пропозицій стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським Союзом на тлі завершення терміну дії автономних торгових заходів у червні 2024 року.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета – вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, як тільки зможемо, представимо її Україні", – зазначив Гілл.

Метою цих змін є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів в Україні та ЄС. Це дозволить здійснити плавний перехід після завершення терміну дії автономних торгових заходів, введених ЄС для України з 4 червня 2022 року та продовжених у 2023 році.

Незважаючи на це, у 2023 році ЄС був змушений тимчасово обмежити постачання деяких видів української агропродукції через протести фермерів, а окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, запровадили односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

Водночас, 13 травня 2024 року Рада ЄС схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України до 5 червня 2025 року, з механізмом екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у разі перевищення обсягів імпорту.

Нова схема вільної торгівлі, яка набуде чинності 6 червня 2024 року, включає автоматичний захисний механізм для захисту конкретних внутрішніх секторів ЄС від збільшення імпорту.

Україна висловлює занепокоєння щодо можливих наслідків завершення терміну безмитної торгівлі з ЄС у червні 2025 року, що може негативно вплинути на її економіку. Водночас, Україна планує посилити діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу" і внести зміни в угоду про асоціацію, щоб забезпечити українській продукції подальший доступ на європейський ринок без значних обмежень.

Бізнес в Україні закликає Єврокомісію продовжити "торговельний безвіз", зазначаючи, що його скасування може мати серйозні негативні наслідки для економіки країни.

Європейська комісіяторгівляЄвросоюз

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