Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Єврокомісія представила нову промислову стратегію ЄС

Стратегія визначає ключові фактори промислової трансформації Європи та пропонує комплексний набір майбутніх дій
Нова промислова стратегія допоможе реалізувати три ключові пріоритети: підтримання глобальної конкурентоспроможності європейської промисловості і рівних умов гри, як всередині країни, так і на глобальному рівні, забезпечення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року і формування цифрового майбутнього Європи.
Єврокомісія представила нову промислову стратегію ЄС Фото: ЕРА

Єврокомісія представила нову промислову стратегію, яка має на меті створення конкурентної, "зеленої" та цифрової Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Єврокомісія представляє нову стратегію, яка допоможе європейській промисловості очолити подвійний перехід до кліматичної нейтральності та цифрового лідерства. Стратегія націлена на підвищення конкурентоспроможності Європи та її стратегічної автономії в період зсуву геополітичних плит і посилення глобальної конкуренції" - йдеться у повідомленні.

Пакет ініціатив визначає новий підхід до європейської промислової політики, який передбачає ряд заходів з підтримки всіх гравців європейської промисловості, включаючи великі і малі компанії, інноваційні стартапи, дослідницькі центри, постачальників послуг, постачальників і соціальних партнерів.

Нова промислова стратегія допоможе реалізувати три ключові пріоритети: підтримання глобальної конкурентоспроможності європейської промисловості і рівних умов гри, як всередині країни, так і на глобальному рівні, забезпечення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року і формування цифрового майбутнього Європи.

Стратегія визначає ключові фактори промислової трансформації Європи та пропонує комплексний набір майбутніх дій.

Зокрема, йдеться про план дій в галузі інтелектуальної власності, спрямований на підтримку технологічного суверенітету, сприяння створенню рівних умов на глобальному рівні, більш ефективну боротьбу з розкраданнями інтелектуальної власності та адаптацію правової бази до зелених і цифрових переходів.

Також передбачені комплексні заходи з модернізації та декарбонізації енергомістких галузей промисловості, підтримки стійких та інтелектуальних галузей мобільності, підвищення енергоефективності.

Стратегічна автономія ЄС передбачає зменшення залежності від критично важливої сировини, розвиток стратегічної цифрової інфраструктури та відповідних ключових технологій.

Для реалізації завдань промислової стратегії до вересня 2020 року має бути створений так званий Промисловий форум ЄС, який буде технологічною платформою, відкритою для представників промисловості, у тому числі середніх і малих підприємства та соціальних партнерів.

Нагадаємо, що у Єврокомісії вважають, що спалах коронавірусу може викликати новий економічний спад

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2020 11:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.