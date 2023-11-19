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Єврокомісія прогнозує спад економіки в країнах Балтії

19 листопада 2023, 17:39
Єврокомісія прогнозує спад економіки в країнах Балтії
Фото: з вільних джерел
Згідно з новими прогнозами Єврокомісії, в Латвії, Литві і Естонії в цьому році очікується спад економіки.

Про це повідомляє LRT.

Єврокомісія прогнозує, що цього року для Латвії спад в 0,2%, для Литви - у 0,4%, а ядля Естонії очікується скорочення ВВП на 2,6%.

Вже наступного року для Латвії прогнозують зростання ВВП на 2,4%. Інфляція цього року в Латвії очікується на рівні 9,3%, наступного – на 3,2%.

Крім того, в Єврокомісії прогнозують зростання економіки Литви в 2024 році на 2,5%. Інфляцію 2023 року в Литві оцінюють у 8,8%, а 2024-го – на рівні 2,9%.

Єврокомісія оцінює зростання ВВП Естонії наступного року в 1,9%. Інфляція в Естонії цього року, як очікується, становитиме 9,4%, а 2024-го року прогнозують її зниження до 3,5%.

Згідно з прогнозами Єврокомісії, загалом по ЄС очікується зростання економіки на 0,6% 2023 року і на 1,3% наступного. Цього року очікується інфляція в розмірі 6,5%, а 2024 року вона має знизитися до 3,5%.

Натомість, Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки в Україні.

 

Єврокомісіякраїни Балтіїекономіка

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