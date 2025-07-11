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Єврокомісія пропонує ввести плаваючу стелю цін на російську нафту

11 липня 2025, 10:52
Єврокомісія пропонує ввести плаваючу стелю цін на російську нафту
Відбутись це може вже цього тижня.

Європейська комісія запропонує плаваючу граничну ціну на російську нафту в рамках нового пакета санкцій, щоб подолати опір деяких країн-членів ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Джерела в ЄС розказали, що Єврокомісія розробляє механізм, що коригуватиме обмеження цін на російську нафту залежно від змін світової ціни на нафту.

Нова ініціатива має подолати опір деяких країн ЄС, які блокують 18-й пакет санкцій проти рф.

Також такий механізм усе ще переглядається і передбачає більш автоматизований процес перегляду граничної ціни для її коригування до світових цін на сиру нафту.

За словами одного з джерел, не зрозуміло, яким буде ліміт, проте початковою точкою буде трохи більше ніж 45 доларів за барель.

На сьогодні діє гранична ціна на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Нещодавно ми писали, що Словаччина і далі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії.

 

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