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Єврокомісія пропонує зупинити безвіз для грузинських чиновників

20 грудня 2024, 17:43
Єврокомісія пропонує зупинити безвіз для грузинських чиновників
Фото: з вільних джерел
Це може торкнутися усіх грузинів, які мають дипломатичні паспорти.

Європейська комісія може призупинити дію безвізового режиму для офіційних осіб Грузії, а саме для власників дипломатичних паспортів.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні запропонувала призупинити дію частини угоди між ЄС і Грузією з спрощення видачі віз. Якщо Рада ЄС ухвалить таку пропозицію, грузинські дипломати, офіційні особи та члени їхніх родин, які мають дипломатичні та офіційні паспорти, потребуватимуть візу для подорожі до ЄС для короткострокового перебування до 90 у будь-який період у 180 днів", - йдеться на порталі.

Обмеження спрощення візового режиму, такі як скорочення терміну опрацювання візи, зменшення її вартості та можливість подавати скорочений перелік необхідних документів, надалі не поширюватимуться на власників дипломатичних та офіційних паспортів.

В Єврокомісії вважають, що таке рішення не матиме негативного ефекту для контактів між людьми, оскільки громадяни Грузії, які мають звичайні паспорти, будуть надалі користуватися перевагами безвізового режиму під час подорожей до ЄС для короткострокового перебування.

"Ці пропозиції є відповіддю на насильницькі репресії грузинської влади проти учасників мирних протестів, політиків та незалежних медіа, які розпочалися після того, як 28 листопада влада країни оголосила, що не прагне надалі відкривати переговори з ЄС", - написано в документі.

Ще одним фактором для призупинення дії безвізового режиму для грузинських офіційних осіб, як повідомляє Єврокомісія, є ухвалення Грузією законодавства "щодо прозорості закордонного впливу" і "про сімейні цінності та захист підлітків". 

Вони підривають фундаментальні права, які є в основі цінностей ЄС, дотримання фундаментальних прав та ефективна імплементація політики недискримінації є вирішальною вимогою для візової лібералізації.

Євросоюз раніше ввів санкції у відповідь на серйозний демократичний відкат у Грузії. 

Ще влітку Європейська рада відзначила, що поточний курс дій грузинської влади призвів до зупинки процесу входження Грузії до ЄС.

В міру того, як ситуація продовжувала погіршуватися, після обговорення на рівні міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня Єврокомісія вирішила запропонувати призупинення візових виключень для дипломатів та офіційних осіб Грузії.

Така пропозиція передана на розгляд Ради ЄС, а після її формального ухвалення та набуття чинності країни ЄС будуть застосовувати візові правила для дипломатів та офіційних осіб Грузії.

Також сьогодні, 20 грудня, Генсек Ради Європи приїхав до Грузії.

 

ГрузіясанкціїдипломатиЄвросоюз

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