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ПОЛІТИКА

Єврокомісія припиняє свої рекламні кампанії у X(Twitter)

18 листопада 2023, 12:58
Єврокомісія припиняє свої рекламні кампанії у X(Twitter)
Джерело twitter.com/elonmusk
Причиною стала дезінформація у соцмережі, особливо щодо війни Ізраїлю та Хамас. Таке рішення у ЄК прийняли, щоб запобігти шкоді репутації інституції.

Європейська комісія рекомендує усім своїм виконавчим службам припинити запуск реклами у соцмережі X(Twitter), через занепокоєння щодо поширення дезінформації. 

Про це повідомило видання Politico з посиланням на внутрішній документ комісії.

У записці, надісланій усім керівникам служб, заступниця головного речника Єврокомісії Дана Спінант зазначила, що дезінформація на X(Twitter), особливо щодо війни Ізраїлю та амас, призвела до того, що комісія "рекомендує тимчасово призупинити рекламу" на цій платформі до подальшого повідомлення, щоб уникнути ризику завдати шкоди репутації інституції.

Соцмережа X(Twitter) перебуває під прискіпливою увагою в Європі через новий Закон про цифрові послуги (DSA), прийнятий Європейським Союзом. Комісія, яка стежить за дотриманням закону, у жовтні надіслала офіційний запит компанії Ілона Маска з проханням пояснити, як вона поводиться з незаконним контентом і дезінформацією, пов'язаною з атакою Хамас 7 жовтня, відповідно до DSA.

Служби ЄС все ще можуть використовувати X(Twitter) для комунікацій через численні профільні сторінки Євромісії. Але Спінант заявила, що департамент "розгляне можливість використання альтернативних платформ, наприклад, LinkedIn, Instagram або Facebook для розміщення платної реклами.

Спінант додала, що також вивчаються нові платформи для диверсифікації присутності у соціальних мережах.

Нагадаємо, компанія Apple припиняє всі рекламні проекти в соціальній мережі X(Twitter) через скандальні висловлювання Ілона Маска.

ЄврокомісіярекламаМАСКX (Twitter)

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