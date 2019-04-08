Єврокомісія: Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро
Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє та регіону на сайті Ryanair, повідомляє DW.
Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС, які регулюють виділення державної допомоги.
"Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового росту та зайнятості", - підкреслила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.
За останні кілька років Єврокомісія виявила низку випадків, коли місцева влада незаконно виділяла субсидії бюджетним авіакомпаніям, щоб утримати їх в аеропортах.
"Зокрема, у 2014 році Єврокомісія наказала Ryanair повернути гроші, отримані в рамках співпраці з аеропортами Ангулем, Пау та Нім. А у 2018 році Франція конфіскувала на певний час літак авіакомпанії через суперечку щодо субсидій", - пише видання.
Нагадаємо, що лоукостери Ryanair і Wizz Air заплатять багатомільйонний штраф через правила перевезення ручної поклажі.
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