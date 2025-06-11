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Єврокомісія відреагувала на ультиматум Фіцо

11 червня 2025, 18:11
Єврокомісія відреагувала на ультиматум Фіцо
Фото: з вільного доступу
Комісія співпрацює з усіма членами ЄС і надалі це робитиме.

Європейська комісія і далі контактуватиме зі Словаччиною щодо її погроз заблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти рф.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Європейської комісії Паула Піньо.

Вона нагадала, що всі попередні пакети санкцій проти рф були ухвалені одноголосно всіма країнами-членами ЄС, а така одноголосна підтримка 18-го пакета є метою ЄК.

"У цьому випадку ми також працюємо з усіма державами-членами, включно, зрозуміло, зі Словаччиною, вислуховуємо їхні побоювання і шукаємо способи їх усунення", - сказала прессекретарка. 

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Євросоюз тісно співпрацює з усіма державами-членами "для того, аби припинити імпорт викопного палива з росії, і по трохи це вдається". 

Вкж скоро очікується законодавча пропозиція, яка має втілити в життя і цей крок.

"Подивимося, в чому саме полягають претензії і чи не були вони вже розглянуті, як уже було сказано, під час усієї роботи, виконаної за останні роки для диверсифікації та забезпечення безпеки всіх держав-членів, особливо в тому, що стосується енергетичної безпеки", - додала Піньо.

Нагадаємо, що раніше Фіцо заявив, що Словаччина не може підтримати нові санкції ЄС проти рф без енергетичних рішень.

 

ЄврокомісіяСловаччинаРоберт Фіцо

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