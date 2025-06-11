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Словаччина не може підтримати нові санкції ЄС проти рф без енергетичних рішень – Фіцо

11 червня 2025, 17:52
Словаччина не може підтримати нові санкції ЄС проти рф без енергетичних рішень – Фіцо
Фото: news.yahoo.com
Країни ЄС розпочнуть обговорення пропозицій щодо санкцій вже цього тижня.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти росії, якщо Європейська комісія не запропонує рішення ситуації, з якою зіткнеться країна, якщо блок поступово відмовиться від російської енергетики, як заплановано.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Днями Комісія запропонувала новий раунд санкцій проти рф за її вторгнення в Україну понад три роки тому, спрямованих проти енергетичних доходів москви, її банків та військової промисловості.

Фіцо вже розкритикував окремі плани Євросоюзу щодо поступової відмови від імпорту російського газу та інших енергоносіїв у найближчі роки, про які виконавчий орган ЄС оголосив минулого місяця, назвавши їх економічним самогубством.

Угорщина, яка, як і Словаччина, продовжує покладатися на постачання російського газу та нафти, і, як і Словаччина, підтримує теплі стосунки із москвою, також відхилила ці плани.

Країни ЄС розпочнуть обговорення пропозицій щодо санкцій цього тижня, для схвалення яких потрібна одностайність у блоці.

"Словаччина не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти росії, якщо Європейська комісія не надасть їй реального рішення кризової ситуації, в якій Словаччина опиниться після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з росії", – написав Фіцо у Facebook.

 
РосіясанкціїСловаччинаЄвросоюзРоберт Фіцо

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