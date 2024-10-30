Єврокомісія відзначила прогрес України у корупційній сфері

Як зазначили в ЄК, Україна досягла певного прогресу у сфері боротьби з корупцією.

Україна цього року здебільшого виконала рекомендації Єврокомісії щодо боротьби з корупцією. На наступний рік країні дали кілька завдань.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії про прогрес України.

Як зазначили в ЄК, Україна досягла певного прогресу у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, у цьому допомогло поступове накопичення досвіду у розслідуванні, судовому переслідуванні та винесенні вироків у справах про корупцію на високому рівні.

Також у Єврокомісії звернули увагу, що Україна зміцнила незалежність та потенціал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом збільшення кількості персоналу і не лише.

У ЄК закликають Україну у 2025 році реалізувати такі заходи:

збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду та збільшити кількість адміністративного персоналу;

продовжувати зусилля щодо розгляду справ про корупцію на високому рівні. Мова про арешт та конфіскацію активів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу необхідно приділити найвищим посадовим особам та справам, що стосуються системної корупції;

продовжити посилення потенціалу НАБУ у сфері судової експертизи. Терміново ввести в експлуатацію систему електронного управління справами антикорупційних органів. Забезпечити для Вищого антикорупційного суду відповідне власне приміщення.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше публічно розкритикувала національний телемарафон "Єдині новини" та наголосила на необхідності відновлення в Україні плюралістичного медіаландшафту.