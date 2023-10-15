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ПОЛІТИКА

Єврокомісія втричі збільшить гуманітарну допомогу цивільним сектора Гази

15 жовтня 2023, 13:57
Єврокомісія втричі збільшить гуманітарну допомогу цивільним сектора Гази
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Пакет збільшать на €50 мільйонів — до €75 мільйонів.

Європейська комісія терміново втричі збільшує поточний пакет гуманітарної допомоги для цивільних сектора Гази.

Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пакет збільшать на €50 мільйонів — до €75 мільйонів. Ці гроші мають гарантувати, що мирні мешканці сектора отримають базові речі для виживання.

Єврокомісія співпрацюватиме з ООН, щоб допомога дійшла до тих, хто її потребує.

"Комісія підтримує право Ізраїлю захищатися від терористів Хамас у повній повазі до міжнародного гуманітарного права. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб невинні цивільні особи в Газі отримували підтримку в цьому контексті", — додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної 

ЄврокомісіядопомогаСектор ГазиУрсула фон дер ЛяєнХамас: Ізраїль

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