Єврокомісія втричі збільшить гуманітарну допомогу цивільним сектора Гази
Європейська комісія терміново втричі збільшує поточний пакет гуманітарної допомоги для цивільних сектора Гази.
Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Пакет збільшать на €50 мільйонів — до €75 мільйонів. Ці гроші мають гарантувати, що мирні мешканці сектора отримають базові речі для виживання.
Єврокомісія співпрацюватиме з ООН, щоб допомога дійшла до тих, хто її потребує.
"Комісія підтримує право Ізраїлю захищатися від терористів Хамас у повній повазі до міжнародного гуманітарного права. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб невинні цивільні особи в Газі отримували підтримку в цьому контексті", — додала Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної