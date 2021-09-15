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Єврокомісія виділяє Україні другий транш макрофінансової допомоги у €600 мільйонів

Вітаю рішення Європейської Комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19
Європейська комісія виділяє Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.
Єврокомісія виділяє Україні другий транш макрофінансової допомоги у €600 мільйонів Фото: з вільного доступу
Відповідне рішення Президент Володимир Зеленський привітав Твітері, повідомляє Укрінформ.
 
"Вітаю рішення Європейської Комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - зазначив Зеленський.
 
Як повідомлялося, у квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.
 
У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро, що було оцінено урядом України як важливий сигнал на підтримку її євроінтеграційного курсу.
 
Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги обумовлено, зокрема, успішним співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.
 
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15 09 2021 11:18
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