Світовий банк назвав умови, за яких Україна отримає другий транш позики

Ми у Світовому банку пишаємося тим, що підтримали Україну у її зусиллях побудувати краще майбутнє, і ми продовжуємо підтримувати ці зусилля

Отримання Україною другого траншу "Позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення" на суму в $350 млн залежить від підтримання адекватної макроекономічної бази.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми у Світовому банку пишаємося тим, що підтримали Україну у її зусиллях побудувати краще майбутнє, і ми продовжуємо підтримувати ці зусилля. Перспективи другого траншу "Позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення" залежать від підтримання адекватної макроекономічної бази. Вони також залежать від прийняття того необхідного законодавства, яке встановить належну інституційну базу для функціонування нещодавно відкритого ринку землі, особливо від ухвалення закону, який запускає Фонд часткового гарантування кредитів для допомоги малим та середнім фермерам отримати доступ до фінансування", - сказала Б'єрде.

Вона зазначила, що знаменне рішення щодо відкриття ринку землі прийнято, але потрібно ще багато зробити, аби повною мірою скористатися можливостями, які пропонує сільськогосподарський сектор України, зокрема полегшити доступ до кредитів для дрібних фермерів. Наприклад, відкладено ухвалення закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сфері сільського господарства, яким забезпечувався б доступ дрібних фермерів до фінансування.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України і Світовий банк у червні 2021 року підписали Угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредиту в розмірі 350 млн дол. США для проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".