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Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро для купівлі експрес-тестів на антигени

Такі тести можна робити в аеропортах перед посадкою на рейс
Президентка Єврокомісії Урсулна фон дер Ляєн зазначила, що швидкі тести необхідні сьогодні, адже вони можуть забезпечити безпечні умови для подорожей.
Єврокомісія виділила 100 мільйонів євро для купівлі експрес-тестів на антигени Фото: з вільних джерел

Європейська комісія виділяє 100 мільйонів євро на закупівлю мільйонів наборів для експрес-тестування на антигени.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щоб уповільнити вірус, нам потрібно робити якомога більше тестів. Сьогодні ми мобілізуємо 100 мільйонів євро з фондів ЄС для купівлі від 15 до 22 мільйонів наборів для експрес-тестування на антигени для країн ЄС", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що швидкі тести вкрай необхідні сьогодні, адже, наприклад, вони можуть забезпечити безпечні умови для подорожей. Такі тести можна робити в аеропортах перед посадкою на рейс.

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23 10 2020 16:08
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