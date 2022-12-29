Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення зруйнованих рф шкіл

Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення українських шкіл, зруйнованих внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо комп'ютери, тому учні зможуть продовжити навчання", – зазначила фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, понад 2800 навчальних закладів в Україні було зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії проти України, а більше 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської війни.

Раніше повідомлялось, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги ЗСУ.