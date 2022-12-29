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Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення зруйнованих рф шкіл

29 грудня 2022, 15:16
Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення зруйнованих рф шкіл
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Єврокомісія виділила 100 млн євро на відновлення українських шкіл, зруйнованих внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відновлення шкіл, зруйнованих російськими бомбами. Відправляємо шкільні автобуси, щоб діти могли безпечніше добиратися до шкіл і повертатися. Збираємо та доставляємо комп'ютери, тому учні зможуть продовжити навчання", – зазначила фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, понад 2800 навчальних закладів в Україні було зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії проти України, а більше 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської війни.

Раніше повідомлялось, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги ЗСУ.

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