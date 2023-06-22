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Єврокомісія виділила €6,2 млрд на транспортну інфраструктуру

22 червня 2023, 18:49
Єврокомісія виділила €6,2 млрд на транспортну інфраструктуру
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія виділила € 6,2 млрд на 107 проектів розвитку транспортної інфраструктури в країнах Євросоюзу.

Кошти підуть на розширення проекту "лінії солідарності" з Україною, які спростять український імпорт та експорт. 

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

"Понад 80% інвестицій піде на підтримку проектів, які забезпечать більш створення більш екологічно чистої та ефективної мережі залізниць внутрішніх водних та морських шляхів трансєвропейської" транспортної системи. Ці проекти також значно розширять "лінії солідарності" (транскордонні транспортні лінії) з Україною, які мають спростити український імпорт та експорт", - йдеться у заяві.

В Єврокомісії додали, що ще одним пріоритетним для інвестицій напрямом є трансбалтійська залізниця, яка зв'яже три країни Балтії з рештою ЄС. 

Раніше стало відомо, що Чехія цьогоріч надасть Україні гуманітарну допомогу на €20-25 млн.
Єврокомісіяінфраструктуралінія солідарності

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