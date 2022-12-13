Єврокомісія виділить 30 млн євро на 30 млн LED-ламп для українців

Європейська комісія готова виділити 30 мільйонів євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED).

Про це у твіттері повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всі уважно вислухали президента Зеленського, який звернувся до міжнародної спільноти щодо надання 50 мільйонів LED-ламп для українських домівок. Вони важливі, тому що вони на 88% більш енергоефективні ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження. 50 мільйонів LED-ламп, якщо їх встановлять, збережуть до 1 гігавату електроенергії, що дорівнює річному видобутку однієї АЕС", — сказала вона.

Вона закликала інші країни приєднатись до фінансування закупівлі таких ламп.

Глава Єврокомісії також повідомила, що ЄК "надала 14 великих генераторів, щоб постійно було енергопостачання у шпиталях Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей. Це саме ті шпиталі, які потребують електроенергії".

"Окрім цього, ще 800 генераторів у інші регіони країни. Це та допомога, яка може рятувати життя", — додала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Зеленський закликав ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну.