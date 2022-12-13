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Зеленський закликав ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну

13 грудня 2022, 12:30
Зеленський закликав ЄС збільшити імпорт електроенергії в Україну
Україна потребує імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу щонайменше до завершення поточного опалювального сезону.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у виступі на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", організованій спільно Францією та Україною.

"Як мінімум до завершення цього опалювального сезону ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсягом до 2 ГВт", - сказав президент.

За його словами, аби це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів систем передачі електрики збільшити імпортну потужність.

Президент зазначив, що така підтримка постачання електрики може коштувати близько 800 млн євро в поточних цінах.

"Це суттєво, але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні", - додав він.

Зеленський також додав, що нашій країні потрібні трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, а також газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Раніше повідомлялось, що США відправили Україні першу партію обладнання для енергоінфраструктури.

ЄСзеленськийелектроенегрія

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