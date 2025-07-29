Єврокомісія вимагає від України термінового призначення керівника БЕБ

Реформа БЕБ є частиною зобов'язань в рамках вступу в Євросоюз.

Речник Єврокомісії заявив, що Брюссель вимагає від України якнайшвидшого призначення керівника Бюро економічної безпеки згідно з усіма законами та процедурами. Там підкреслили, що реформа БЕБ — це частина зобов'язань Києва в рамках вступу в Євросоюз, передає "Європейська правда".

"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення. Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", — підкреслив речник.

За його словами, у звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік підкреслювалась необхідність швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

Журналісти вказують, що після скандалу з НАБУ та САП у Європі почали порушувати питання й інших реформ, зокрема й призначення керівника БЕБ.