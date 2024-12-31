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Єврокомісія: Євросоюз готовий до припинення транзиту газу рф через Україну

31 грудня 2024, 12:37
Єврокомісія: Євросоюз готовий до припинення транзиту газу рф через Україну
Фото: УНН
Інфраструктура блоку достатньо гнучка, аби отримувати його альтернативним шляхом.

Європейський союз готовий до припинення транзиту російського газу через України. 

Про це повідомляє німецька державна теле- радіостанція Deutsche Welle.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", - заявила представниця Європейської комісії.

Вона додала, що Європейська комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС більше року, щоб підготуватись до альтернативних схем.

За словами представниці ЄК, газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу, адже надійність газопостачання була підсилена шляхом підвищення енергоефективності і розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Ще влітку Офіс Президента повідомив, що з 2025 року Україна припинить транзит нафти з росії в ЄС.

 

газУкраїнаЄвросоюз

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