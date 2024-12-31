Єврокомісія: Євросоюз готовий до припинення транзиту газу рф через Україну

Інфраструктура блоку достатньо гнучка, аби отримувати його альтернативним шляхом.

Європейський союз готовий до припинення транзиту російського газу через України.

Про це повідомляє німецька державна теле- радіостанція Deutsche Welle.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", - заявила представниця Європейської комісії.

Вона додала, що Європейська комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС більше року, щоб підготуватись до альтернативних схем.

За словами представниці ЄК, газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу, адже надійність газопостачання була підсилена шляхом підвищення енергоефективності і розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Ще влітку Офіс Президента повідомив, що з 2025 року Україна припинить транзит нафти з росії в ЄС.