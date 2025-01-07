Єврокомісія закликає Придністров'я до співпраці після зупинки постачання газу

Уряд Молдови запропонував Придністров'ю енергетичну, а також гуманітарну допомогу, втім тамтешня влада відмовилась від неї.

Європейська комісія заявила, що "владі" так званого Придністров'я необхідно припинити обмежувати пропозиції щодо альтернативних джерел газу після зупинки поставок "Газпромом".

Про це повідомляє Politico.

Уряд Молдови запропонував Придністров'ю енергетичну, а також гуманітарну допомогу, втім тамтешня влада відмовилась від неї.

"Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення", - заявила речниця Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер.

Голова молдавського уряду Дорін Речан звинуватив росію в створенні протистояння та заявив, що москва провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні.

"Вони (росіяни, - ред.) припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону", - заявив він й додав, що енергетична криза зрештою може призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

З початку 2025 року Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу. Це рішення також означало припинення постачання газу до кількох країн-членів Європейського Союзу (ЄС), а також до невизнаного Придністров'я.

Ситуація ускладнилася тим, що Молдова відмовилася виконувати умови росії для забезпечення постачання газу до Придністров'я альтернативними шляхами через Балканський регіон. У відповідь на це 28 грудня 2024-го російська "Газпром офіційно заявив, що з початку січня 2025 року припиняє поставки газу до Придністров’я.

Через це у самопроголошеному Придністров'ї також було припинено подачу тепла та гарячої води до житлових будинків.

Як пише NewsMaker, Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, змушена перейти на спалювання запасів вугілля. За різними оцінками, цих запасів вистачить лише до кінця січня, що створює додаткову загрозу для енергозабезпечення регіону. Ситуація залишається критичною, і подальший розвиток подій залежатиме від пошуку нових джерел енергії.