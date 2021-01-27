Єврокомісія закликала протидіяти антисемітизму, який процвітає з конспірологією в соцмережах
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву глави Єврокомісії.
"Я занепокоєна тим, що знову бачу прояви ненависті до євреїв у Європі та поза її межами. Пандемія сприяла поширенню конспірологічних теорій та дезінформації, які часто розповсюджують антисемітські наративи. Ми стаємо свідками тривожних тенденцій з викривлення та заперечення Голокосту", - заявила фон дер Ляєн.
Вона відзначила, що з поширенням конспірологічних міфів у соціальних мережах "ми повинні навчати наше молоде покоління протидіяти антисемітизму".
"Поширення дезінформації вимагає від представників влади, соціальних платформ і їх користувачів спільних зусиль задля запобігання спотворенню історичних фактів - як онлайн, так і в реальному житті.
Факти мають значення. Історія важлива. Ми сповнені рішучості виграти цей бій", - наголосила глава Єврокомісії.
Вона підкреслила, що невдовзі Європейська комісія представить стратегію підтримки євреїв у Європі та боротьби проти антисемітизму.
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